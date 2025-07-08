Kırklareli'nde Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Veda Yemeği Düzenlendi

Kırklareli\'nde Veda Yemeği Düzenlendi
08.07.2025 09:26
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Kırklareli'nde HSK tarafından atanan Enver Eroğlu ve Hüseyin Gedik için veda yemeği yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda yemeği düzenlendi.

Kırklareli Turizm Otelcilik Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Vali Turan, başarılı çalışmalarından dolayı Eroğlu ve Gedik'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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