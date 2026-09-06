Kırklareli'nde veteriner kliniğinde yangın çıktı, hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde veteriner kliniğinde yangın çıktı, hayvanlar kurtarıldı

Kırklareli\'nde veteriner kliniğinde yangın çıktı, hayvanlar kurtarıldı
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Karabelya Mahallesi'nde bir veteriner kliniğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsur kalan hayvanlar kurtarılarak veterinerlerin müdahalesine teslim edildi.

Kırklareli'nde veteriner kliniğinde çıkan yangında, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Karakaş Mahallesi'nde 4 katlı binanın altındaki veteriner kliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan hayvanlara, olay yerine gelen veterinerler tarafından müdahale edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde veteriner kliniğinde yangın çıktı, hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika

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