Kırklareli'nde veteriner kliniğinde yangın çıktı, hayvanlar kurtarıldı
Karabelya Mahallesi'nde bir veteriner kliniğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsur kalan hayvanlar kurtarılarak veterinerlerin müdahalesine teslim edildi.
Kırklareli'nde veteriner kliniğinde çıkan yangında, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.
Karakaş Mahallesi'nde 4 katlı binanın altındaki veteriner kliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan hayvanlara, olay yerine gelen veterinerler tarafından müdahale edildi.
Kaynak: AA
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