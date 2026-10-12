Kırklareli\'ndeki Mehmet Eşref Efendi Yurdu\'nda yeni öğrencilere uyum desteği verildi

Kırklareli'nde yükseköğrenim yurtlarına yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik psikososyal destek çalışması gerçekleştirildi.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Eşref Efendi Yurdu'nda barınmaya başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla program düzenlendi.

Uyum programı kapsamında psikolog Özge Yinaç tarafından gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine, yurt yaşamına ve kente adaptasyon süreçlerini desteklemeye yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda ayrıca, öğrencilerin karşılaşabilecekleri muhtemel uyum sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri ve sunulan psikososyal destek imkanları anlatıldı.

Masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Pehlivanköy Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakaları takip eden Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ederek tebrik etti.

Arılı kovan tespit kontrolleri

Vize ilçesinde arılı kovan tespit kontrolleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede arıcılık faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve güncel veri altyapısını oluşturmak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince sahada yürütülen çalışmalar kapsamında, arılıklarda yerinde inceleme ve kovan tespit kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.