Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli\'nden kısa kısa
05.04.2026 12:49
Babaeski Müftülüğünce "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması yapılacak.

Babaeski Müftülüğünce "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması yapılacak.

Babaeski Müftüsü Abdullah Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede üniversite öğrencilere yönelik fotoğraf yarışmasının düzenleneceğini bildirdi.

Yarışmaya Türkiye Diyanet Vakfı yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan ve Diyanet Gençlik Merkezinde kayıtlı üniversite öğrencilerinin katılabileceğini aktaran Uygun, yarışma ile öğrencilerin yaşadıkları şehri baharla birlikte yeniden keşfedip doğal güzelliklerinin farkına varmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Yarışmanın doğa, insan, şehit hayatı, umut, diriliş ve yenilenme kategorilerinde yapılacağını ifade eden Uygun, başvuruların 15 Nisan Çarşamba sona ereceğini belirtti.

Kırklareli Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'i andı

Kırklareli'nde Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma ve mevlit programı düzenlendi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Türkeş'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla, Ülkü Ocakları binasında düzenlenen programda, Türkeş'in hayatı anlatıldı.

Daha sonra Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen mevlitte, Cami İmamı Zaim Işık tarafından Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu.

Türkeş ve şehitler için dua edildi.

Programın ardından helva ikram edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:48
Hasan Can Kaya nişanlandı Müstakbel gelin bakın kimmiş
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
