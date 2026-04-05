Kırklareli\'nden kısa kısa

Babaeski Müftülüğünce "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması yapılacak.

Babaeski Müftüsü Abdullah Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede üniversite öğrencilere yönelik fotoğraf yarışmasının düzenleneceğini bildirdi.

Yarışmaya Türkiye Diyanet Vakfı yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan ve Diyanet Gençlik Merkezinde kayıtlı üniversite öğrencilerinin katılabileceğini aktaran Uygun, yarışma ile öğrencilerin yaşadıkları şehri baharla birlikte yeniden keşfedip doğal güzelliklerinin farkına varmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Yarışmanın doğa, insan, şehit hayatı, umut, diriliş ve yenilenme kategorilerinde yapılacağını ifade eden Uygun, başvuruların 15 Nisan Çarşamba sona ereceğini belirtti.

Kırklareli Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'i andı

Kırklareli'nde Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma ve mevlit programı düzenlendi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Türkeş'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla, Ülkü Ocakları binasında düzenlenen programda, Türkeş'in hayatı anlatıldı.

Daha sonra Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen mevlitte, Cami İmamı Zaim Işık tarafından Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu.

Türkeş ve şehitler için dua edildi.

Programın ardından helva ikram edildi.