Kırklareli OSB\'lerinde Kanser Taraması Yapılacak

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Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce kentteki organize sanayi bölgelerinde (OSB) kanser taraması yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Kırklareli, Evrensekiz ve Büyükkarıştıran OSB'lerindeki firmalarda çalışan 8 bin 463'ü kadın olmak üzere 10 bin 700 kişiye tarama yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edilen açıklamada, kanser tarama çalışmalarının mayıs ayı içerisinde başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada kanserin, sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada olduğu bilgisi verildi.