Kırklareli OSB'lerinde Kanser Taraması Yapılacak - Son Dakika
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Kırklareli OSB'lerinde Kanser Taraması Yapılacak

Kırklareli OSB\'lerinde Kanser Taraması Yapılacak

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, kentteki organize sanayi bölgelerinde kanser taraması yapacak. Kırklareli, Evrensekiz ve Büyükkarıştıran OSB'lerindeki firmalarda çalışan 10 bin 700 kişiye tarama yapılması hedefleniyor. Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulanırken, tarama çalışmalarının mayıs ayında başlayacağı belirtildi.

11.05.2024 10:19
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Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce kentteki organize sanayi bölgelerinde (OSB) kanser taraması yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Kırklareli, Evrensekiz ve Büyükkarıştıran OSB'lerindeki firmalarda çalışan 8 bin 463'ü kadın olmak üzere 10 bin 700 kişiye tarama yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edilen açıklamada, kanser tarama çalışmalarının mayıs ayı içerisinde başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada kanserin, sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli OSB'lerinde Kanser Taraması Yapılacak - Son Dakika

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