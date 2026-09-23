Kırklareli Pınarhisar\'da kazada sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı, 4 kişi yaralandı

Kırklareli Pınarhisar'da kazada sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Pınarhisar'da ışıklı kavşakta otomobil ile açık kasa pikap çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir yolcu belediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki otomobil ile Ç.K. yönetimindeki açık kasa pikap, Pınarhisar ışıklı kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan bir yolcu, Pınarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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