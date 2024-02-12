Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde Tıbbi Cihazlar ve Kıyafetler Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde Tıbbi Cihazlar ve Kıyafetler Sergileniyor

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi\'nde Tıbbi Cihazlar ve Kıyafetler Sergileniyor

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde mikroskop, laboratuvar cihazları, diş tedavi üniteleri, stetoskop, ameliyat ekipmanları ve kıyafetlerden oluşan 800 parça materyal sergileniyor. Eve 4 ayda 1000'den fazla ziyaretçi geldiği belirtilirken, tıp fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği koleksiyonun tüm vatandaşların görmesi isteniyor.

12.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde sergilenen tıbbı cihazlar ve kıyafetler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Tarihi Evi'nde mikroskop, laboratuvar cihazları, diş tedavi üniteleri, stetoskop, ameliyat ekipmanları ve kıyafetlerden oluşan 800 parça materyalin sergilendiğini söyledi.

29 Ekim 2023'te kapılarını açan eve 4 ayda 1000'den fazla ziyaretçi geldiğini belirten Cerit, "Kırklareli'nin son 100 yıllık tarihini yansıtan objeleri toplama ve sergileme şansı bulduk. Biz bunu biliyoruz ancak bizden sonraki nesiller de bu cihazları görmeli." dedi.

Cerit, tıp fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği koleksiyonu tüm vatandaşların görmesini istediklerini dile getirdi.

Tıp fakültesindeki öğrencilerin mesleki gelişimleri adına sergilenen cihazların önemli olduğunu vurgulayan Cerit, şöyle devam etti:

"Burada mikroskoplar, laboratuvarda kullanılan objeler, eczacılıkta kullanılan ürünler var. Geçmiş dönemden bu güne kadar bazı tıbbi kayıtlar var. Onları da öğrencilerimiz ile paylaşıyoruz ve ilgi çekiyor. Enjeksiyonun kaynatılarak yapıldığını, manuel kullanılan tıbbi cihazların olduğunu görüyoruz. Modern tıbba geldiğimizde ve sağlıkta dönüşümün sonuçlarına baktığımızda çok ileri düzeyde, dijital çağa ayak uyduran birçok sağlık ekipmanı ile çalışıyoruz. Gençlerimiz bu son süreci biliyorlar, geçmişi bilmiyorlar."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırklareli, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde Tıbbi Cihazlar ve Kıyafetler Sergileniyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde Tıbbi Cihazlar ve Kıyafetler Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement