Kırklareli Sağlık Tarihi Evi\'nde Tıbbi Cihazlar ve Kıyafetler Sergileniyor

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Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde sergilenen tıbbı cihazlar ve kıyafetler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Tarihi Evi'nde mikroskop, laboratuvar cihazları, diş tedavi üniteleri, stetoskop, ameliyat ekipmanları ve kıyafetlerden oluşan 800 parça materyalin sergilendiğini söyledi.

29 Ekim 2023'te kapılarını açan eve 4 ayda 1000'den fazla ziyaretçi geldiğini belirten Cerit, "Kırklareli'nin son 100 yıllık tarihini yansıtan objeleri toplama ve sergileme şansı bulduk. Biz bunu biliyoruz ancak bizden sonraki nesiller de bu cihazları görmeli." dedi.

Cerit, tıp fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği koleksiyonu tüm vatandaşların görmesini istediklerini dile getirdi.

Tıp fakültesindeki öğrencilerin mesleki gelişimleri adına sergilenen cihazların önemli olduğunu vurgulayan Cerit, şöyle devam etti:

"Burada mikroskoplar, laboratuvarda kullanılan objeler, eczacılıkta kullanılan ürünler var. Geçmiş dönemden bu güne kadar bazı tıbbi kayıtlar var. Onları da öğrencilerimiz ile paylaşıyoruz ve ilgi çekiyor. Enjeksiyonun kaynatılarak yapıldığını, manuel kullanılan tıbbi cihazların olduğunu görüyoruz. Modern tıbba geldiğimizde ve sağlıkta dönüşümün sonuçlarına baktığımızda çok ileri düzeyde, dijital çağa ayak uyduran birçok sağlık ekipmanı ile çalışıyoruz. Gençlerimiz bu son süreci biliyorlar, geçmişi bilmiyorlar."