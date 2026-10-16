Kırklareli Sağlıklı Beslenme Kurulu, aşçılara hijyen ve tuz-şeker eğitimi kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Sağlıklı Beslenme Kurulu, aşçılara hijyen ve tuz-şeker eğitimi kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Sağlıklı Beslenme Kurulu, aşçılara hijyen ve tuz-şeker eğitimi kararı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu toplantısında aşçı ve yardımcılarına tuz-şeker azaltımı ile hijyen eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. KYK yurtlarındaki öğrenciler için Gençlik ve Spor Müdürlüğüyle 'Mahallemde Hareket Var' işbirliği kararı alındı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplum sağlığını korumak amacıyla toplu yemek üretimi yapan tesislerdeki aşçı ve aşçı yardımcılarına yönelik tuz ve şeker tüketiminin azaltılması, hijyen konularında eğitim verilmesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin "Mahallemde Hareket Var" etkinliğine katılım sağlamaları amacıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğüyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Kredi Yurtlar KurumuKırklareliGençlikEğitimSağlıkGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir’de sağanak felaketi Köprü çöktü, ulaşım durduruldu Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
08:27
Yollar ona yetmedi Elon Musk uçan Tesla’yı tanıttı
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 10:03:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli Sağlıklı Beslenme Kurulu, aşçılara hijyen ve tuz-şeker eğitimi kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei