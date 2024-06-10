Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 210 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 210 öğrenci mezun oldu

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nden 210 öğrenci mezun oldu

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan 210 öğrenci, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. Tören, öğrenci geçişiyle başladı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrencileri mezun etmenin sevincini ve üniversiteden uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Öğrencilere iş yaşamlarında başarı dileyen Şengörür, akademik personele teşekkür etti ve öğrencilere hayat boyu öğrenme gerekliliğini vurguladı. Mezun olan öğrencilere plaketleri verildi ve törende kepler havaya atılarak mezuniyet kutlandı.

10.06.2024 17:03
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Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan 210 öğrenci düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda düzenlenen tören, öğrenci geçişiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrencileri mezun etmenin sevincini, üniversiteden uğurlamanın da üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin yetişmesinde ve mezun olmasında emeği geçen akademik personele teşekkür eden Şengörür, öğrencilere iş yaşamlarında başarı diledi.

Her öğrencinin ayrı yeri ve önemi olduğunu dile getiren Şengörür, "Evlatlarımızın mezuniyetleri hayırlı olsun. Kıymetli öğrencilerim çok iyi bir fakülteden mezun oldunuz. Bunun sorumluluğunu hep taşıyacaksınız. Hayat, ömür boyu öğrenmeyle geçecek. Burada öğrendiklerinizin üstüne mutlaka yeni şeyler katacaksınız ve katmalısınız da." diye konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Cergibozan ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek, hayatlarında başarı diledi.

Fakülte birincisi Şura Şahinduran'ın da mezun olan öğrenciler adına konuşma yapmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

Törende, 210 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 210 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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