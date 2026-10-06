Kırklareli Üniversitesi'nde bilirkişilik eğitimi Adalet Bakanlığı yetkisiyle yapıldı

Kırklareli Üniversitesi'nde bilirkişilik eğitimi Adalet Bakanlığı yetkisiyle yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Üniversitesi'nde Bilirkişilik Temel Eğitimi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı yetkilendirmesiyle yürütülen eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara bilirkişilik belgesi verilecek.
Kırklareli Üniversitesinde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlendi.
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen program, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkilendirmesiyle yürütüldü.
Eğitimde, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Dede ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin Pehlivan, adaylara bilirkişilik hakkında eğitim verdi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara bilirkişilik belgesi verilecek.
Kaynak: AA
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