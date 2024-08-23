Kırklareli Valiliği anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları ve insan faktörlerinden kaynaklı yangınların arttığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların anız yakmaması, izmarit atmaması ve piknik ateşi yakmaması gerektiği belirtildi.
Vatandaşların gördükleri olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.
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