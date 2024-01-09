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Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda kabul ettiği sporcuları tebrik ederek, kentin adının sporla duyurulduğunu ve spora önem verdiklerini ifade etti. Ekici, sporcularla sohbet etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti
09.01.2024 - 09:09,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi.

Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda kabul ettiği sporcuları tebrik etti.

Kentin adının sporla duyurulduğunu ifade eden Ekici, spora ve sporcuya gereken önemi verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ekici, sporcularla sohbet etti.

KTB Başkanı Altıntel'den ziyaret

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Kayalıköyü Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı ziyaret etti.

Kolay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Altıntel'e bilgi verdi.

Altıntel de Kolay'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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