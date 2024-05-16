Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, konutunda kabul ettiği masa tenisinde Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i tebrik etti. Ekici, kentin adının sporla duyurulmasının önemini vurgulayarak, spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini belirtti.

16.05.2024 08:55
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti.

Vali Ekici, konutunda kabul ettiği masa tenisinde Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i tebrik etti.

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Ekici, kentin adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini belirten Ekici, spor alanında yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika

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