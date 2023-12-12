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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu

Vali Ekici, Balaban, Boztaş, Yiğitbaşı, Karacadağ ve Yeşilce köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi. Yetkililer ve köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ekici, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti ve tüm köyleri ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaretlerde Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de hazır bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu
12.12.2023 - 09:39,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Balaban, Boztaş, Yiğitbaşı, Karacadağ ve Yeşilce köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

Yetkililer ve köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta köy ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Ekici, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Tüm köyleri ziyaret ettiğini belirten Ekici, vatandaşlar tarafından iletilen sorunları yerinde çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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