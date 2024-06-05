Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Dünya Çevre Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Dünya Çevre Günü mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici\'den Dünya Çevre Günü mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekici, çevrenin korunması ve geleceğe temiz bir şekilde bırakılmasının herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı. Doğaya saygılı bir tüketim anlayışının toplumsal hayata entegre edilmesi gerektiğini belirten Ekici, çevre kirliliği ile mücadele etmenin her bireyin asli görevi olduğunu ifade etti.

05.06.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, çevrenin bir emanet olarak görülüp korunması ve geleceğe temiz ve yaşabilir olarak bırakılmasının herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

Var olan zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmenin herkes için hayati önem taşıdığını ifade eden Ekici, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayata entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çevre kirliliği ile mücadele etmek, çevreyi korumak, doğayla uyum içerisinde yaşamanın her bireyin asli görevleri arasında bulunduğunu aktaran Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz, bu konudaki duyarlılığımızı artırıp üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Zira tabiatımızın bize bir miras değil, gelecek adına sahip çıkmamız gereken bir emanet olduğunu unutmamalıyız. İnsan ve doğa arasında dengeyi korumak amacıyla, doğal kaynaklara zarar vermeden, teknolojiyi ilerletmenin, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesinin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını planlanmalıyız. Tüm vatandaşlarımızın 'Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, vatandaşlarımızın güzel, temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Birol Ekici, Çevre, Doğa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Dünya Çevre Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:39:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Dünya Çevre Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement