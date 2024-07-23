Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı yayımladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 29. yıl dönümünde minnet, saygı ve dualarla yad ettiğini belirtti.

Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'daki soydaşların onurlu mücadelesine liderlik ettiğini ifade eden Ekici, Türk toplumunun haklarını kazanması için ömrünü vakfederek aziz davasını, manevi bir miras olarak emanet bıraktığını kaydetti.

Batı Trakya'daki her türlü engel ve baskı karşısında kararlı bir duruş ve onurlu bir tavır sergilediğini aktaran Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türk azınlığının elde ettiği kazanımlarda katkısı ve emeği oldukça büyüktür. Sadece azınlık hakları mücadelesi vermekle kalmamış, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesinin de bir parçası olmuştur. Batı Trakya Türklerine uygulanan asimilasyon politikalarına karşı durmuş, Türk kimliğinin tanınması çift dilli azınlık okullarının açılması, öğretmen ihtiyacının giderilmesi, vakıfların özerklik kazanması, dini hürriyet ve siyasi temsil hakkı gibi pek çok konuda çalışmalar yapmıştır. Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerine bıraktığı en büyük miras ise geride kalanlara ilham veren mücadeleci ruhudur. Devletimiz, Batı Trakya Türkleri olmak üzere Türk-İslam coğrafyasındaki tüm mazlum halklara ilham veren Dr. Sadık Ahmet'in öncüsü olduğu haklı mücadelede soydaşlarımızın destekçisi olmaya, Batı Trakya Türk Azınlığının tüm meşru haklarına sahip çıkmaya devam edecektir."