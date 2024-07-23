Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Ekici, mesajında Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri'nin lideri olduğunu ve mücadelesiyle Türk toplumunun haklarını kazanması için ömrünü vakfettiğini belirtti. Ayrıca, Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türk azınlığının elde ettiği kazanımlarda büyük katkısı olduğunu ve geride ilham veren mücadeleci bir ruh bıraktığını vurguladı. Vali Ekici, devletin Batı Trakya Türkleri ve diğer mazlum halklara destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

23.07.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 29. yıl dönümünde minnet, saygı ve dualarla yad ettiğini belirtti.

Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'daki soydaşların onurlu mücadelesine liderlik ettiğini ifade eden Ekici, Türk toplumunun haklarını kazanması için ömrünü vakfederek aziz davasını, manevi bir miras olarak emanet bıraktığını kaydetti.

Batı Trakya'daki her türlü engel ve baskı karşısında kararlı bir duruş ve onurlu bir tavır sergilediğini aktaran Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türk azınlığının elde ettiği kazanımlarda katkısı ve emeği oldukça büyüktür. Sadece azınlık hakları mücadelesi vermekle kalmamış, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesinin de bir parçası olmuştur. Batı Trakya Türklerine uygulanan asimilasyon politikalarına karşı durmuş, Türk kimliğinin tanınması çift dilli azınlık okullarının açılması, öğretmen ihtiyacının giderilmesi, vakıfların özerklik kazanması, dini hürriyet ve siyasi temsil hakkı gibi pek çok konuda çalışmalar yapmıştır. Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerine bıraktığı en büyük miras ise geride kalanlara ilham veren mücadeleci ruhudur. Devletimiz, Batı Trakya Türkleri olmak üzere Türk-İslam coğrafyasındaki tüm mazlum halklara ilham veren Dr. Sadık Ahmet'in öncüsü olduğu haklı mücadelede soydaşlarımızın destekçisi olmaya, Batı Trakya Türk Azınlığının tüm meşru haklarına sahip çıkmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Batı Trakya, Sadık Ahmet, Birol Ekici, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'i anma mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement