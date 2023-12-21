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Kırklareli Valisi Birol Ekici Köy Ziyaretlerinde - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici Köy Ziyaretlerinde

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde Çengerli, Ağayeri, Mutlu, Hazinedar ve Taşköprü köylerini ziyaret ederek, İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici Köy Ziyaretlerinde
21.12.2023 - 09:15,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Çengerli, Ağayeri, Mutlu, Hazinedar ve Taşköprü köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceleyen Ekici, daha sonra muhtarlardan bilgi aldı.

Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

Sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Ekici, her köyü ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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