Kırklareli Valisi Birol Ekici Köy Ziyaretlerinde

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Çengerli, Ağayeri, Mutlu, Hazinedar ve Taşköprü köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceleyen Ekici, daha sonra muhtarlardan bilgi aldı.

Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

Sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Ekici, her köyü ziyaret ettiğini kaydetti.