Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık çalışanlarını kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.
Vali Ekici, İl Sağlık Müdür Vekili Nilgün Sema Çomaklı ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sağlık çalışanlarının çok ciddi sorumluluklar taşıdığını ifade eden Ekici, Kovid-19 sürecinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede fedakarlık ve özveri göstererek gece gündüz hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Ekici, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarılarla dünyaya örnek olduğunu kaydetti.
Trafik Dedektifleri Projesi
Kırklareli Jandarma Komutanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik jandarması, Vize ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı konularında bilgi verdi.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak. Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan 61 yaşındaki İ.A.'nın ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda 168 bin makaron, 123 kilogram tütün ve 3 sigara sarma makinesi bulundu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Göztepe, 55 puanla 2. sırada yer alırken, Keçiörengücü ise 31 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk lig maçında Göztepe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı ikinci Kent Lokantası'nın açılması için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri için düzenlenen 'Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, tıp eğitimine başlama tarihi olan 14 Mart'ın önemine vurgu yaparak, beyaz önlük giyme töreninin geçtiğimiz yılki deprem nedeniyle yapılamadığını belirtti. Tören, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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