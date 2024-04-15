Kırklareli Valisi Birol Ekici, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekici, mesajında, turizmin sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya katkı sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden olduğunu belirtti.
Türkiye'nin dünya turizmi içindeki öneminin giderek arttığını ifade eden Ekici, Trakya'nın da doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çektiğini bildirdi.
Kırklareli'nin önemli turizm zenginliklerine sahip olduğunu aktaran Ekici, şunları kaydetti:
"Kırklareli, zümrüt yeşili ormanların ve turkuaz mavisi denizin buluştuğu saklı cennet Kıyıköy ve İğneada'yla, dünyanın sayılı tabiat harikası subasar ormanlarından biri olan Longoz ormanlarıyla, mis kokulu lavanta tarlalarıyla, Trakya'nın turizme açılmış tek mağarası olan Dupnisa Mağarası'yla ve sahip olduğu tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir.
Kırklareli Valiliği olarak bizler de ülkemizin cennet köşelerinden olan, önemli doğal ve kültürel güzellikleri barındıran ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Bu anlayışla ilimiz turizmine katkı sağlayacak her türlü tesis ve hizmet verecek nitelikli insan gücünün arttırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz."
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