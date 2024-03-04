Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya\'yı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası tamamlandı. Kayseri, İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere 9 farklı şehirden katılan 19 sporcu, at üzerinde kılıç ve mızrak kullanarak kıyasıya mücadele etti. Kayseri Bölgesi sporcuları 3 birincilik ve 2 ikincilik alarak müsabakaların en çok madalya alan takımı oldu.