Kırklareli Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

16.06.2024 07:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında bayramların sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olduğunu belirtti.

Bayramların geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade eden Ekici, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularıının kuvvetlendiğini bildirdi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, şunları kaydetti:

"Geçmişinden gururla bahsedilen güçlü medeniyet anlayışına sahip bir milletin fertleri olarak, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlarımızın huzur ve coşku içerisinde geçmesi en büyük arzumuzdur. Bayram günlerinde ortaya konan birlik ve beraberlik, gücü ve etki alanı her geçen gün artan devletimizin, kutlu yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam etmesine de katkı sağlayacaktır.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız.

Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde, aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır."

???????

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Birol Ekici, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 08:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Ekici'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement