Kırklareli Valisi Ekici Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Ekici Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.06.2024 10:08
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatan denizlerin koruyucu kalkanı olduğunu belirtti.

Sahil ve kara suların korunması ile güvenliğin sağlanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurgulayan Ekici, yasa dışı göç, kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı, deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevlerini 42 yıldır başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Üstün hizmetlerle dolu bir geçmişe sahip Sahil Güvenlik Komutanlığı, sorumluluğunun ve icra ettiği vazifenin kutsallığı bilinciyle hareket ederek her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugün olduğu gibi bundan sonra da görevini yerine getirmeye devam edecektir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor ve değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum.

Milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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