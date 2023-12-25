Kırklareli Valisi Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği\'ni ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'i ziyaret etti.

Ekici, çalışmaları hakkında Şeker'den bilgi aldı.

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Ekici, Şeker ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Şeker'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üreticiler ÇKS hakkında bilgilendirildi

Demirköy ilçesinde üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyleri ziyaret edip üreticileri ÇKS hakkında bilgilendiriyor.

Bilgilendirme faaliyetlerinin tüm köylerde gerçekleşeceği belirtildi.