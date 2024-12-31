Kırklareli Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında 2025'in umut, heyecan ve coşkuyla karşılandığını belirtti.

İyi, kötü anılarla birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yılın daha geride kaldığını ifade eden Turan, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Yeni yılda dünyanın tüm coğrafyalarında mazlum milletlerin çektiği acıların ve Gazze'deki vicdanları sızlatan, tüm dünyanın gözü önünde işlenen insanlık suçunun son bulması dileğinde bulunan Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Millet olarak her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenerek, karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirip şehrimizin aydınlık geleceğini en güzel şekilde inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.

Kırklareli Valiliği olarak, hizmet sunmakla mükellef olduğumuz vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alan bir anlayışla, ilimizin başta huzur ve güvenlik olmak üzere her anlamda daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışacağız. Kırklareli, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tabii ki en önemlisi çok değerli insanlarıyla eşsiz bir şehir. Güzel Kırklareli'mizde, yeni yılın getirdiği umut ve coşkuyla her alanda daha güçlü bir kent olma hedefimize emin adımlarla ilerleyecek, ülkemizin geleceği için üretmeye, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda el ele, yürek yüreğe yürümeye devam edeceğiz." ???????