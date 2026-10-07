Kırklareli Valisi Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda müftüyü kabul etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Veysel Işıldar ile İl Müftü Yardımcısı Bahar Canset Dündar'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, İl Müftüsü Işıldar nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Din görevlilerinin toplumun manevi hayatındaki rehberlik rolüne dikkati çeken Turan, sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İl Müftüsü Işıldar da hafta kapsamında kent genelinde düzenlenecek etkinlikler ve yürütülen din hizmetleri hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.