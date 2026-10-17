Kırklareli Valisi Turan, dernek ziyaretinde muhtarları kamu yönetiminin paydaşı saydı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, dernek ziyaretinde muhtarları kamu yönetiminin paydaşı saydı

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Kırklareli Valisi Turan, dernek ziyaretinde muhtarları kamu yönetiminin paydaşı saydı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Başkan Esra Mağıltaş ve mahalle muhtarlarıyla görüştü. Turan, muhtarların vatandaş taleplerini kamu kurumlarına ulaştırmada görev üstlendiğini, kamu yönetiminin önemli paydaşlarından olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Merkez İlçe Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette Dernek Başkanı Esra Mağıltaş ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin kamu kurumlarına ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Turan, muhtarların kamu yönetiminin en önemli paydaşlarından olduğunu belirtti.

Vali Turan'a ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit eşlik etti.

Kaynak: AA
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