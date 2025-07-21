Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazilerini makamında kabul etti.

Vali Turan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler Erol Özsevimli, Ali Dilbaz, Necdet Sakallı, Ali Güler ve Mehmet Başçı ile bir araya gelerek sohbet etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Turan, harekatın, Türk milleti için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Turan, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.