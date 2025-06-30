Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftin düğün törenlerine katıldı.

Vali Turan, projeden yararlanan Zeref ve Berke Yağız çiftinin nikah merasiminde şahitlik yaptı.

Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından kıyılan nikahın ardından Vali Turan, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda hazırlanan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftlerin olduğunu belirtti.

Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Turan, sağlık ve huzur temenni etti.