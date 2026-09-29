Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor

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Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavaklı beldesinde okul ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavaklı beldesinde okul ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul binasını gezen Turan, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Turan, eğitim ve öğretim faaliyetleri, okul güvenliği ve öğrencilerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine yönelik yürütülen çalışmaları inceledi.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim niteliğinin daha da artırılmasının önemli olduğunu belirten Turan, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Turan, sınıfları da gezip öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
Kırklareli ValiliğiKavaklıGüncelSon Dakika

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