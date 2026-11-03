Kırklareli Valisi Turan, Türk Telekom İl Müdürü Tutan'ı ziyaret edip tebrik etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Telekom İl Müdürlüğüne atanan Hamza Habip Tutan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Turan, Tutan'ı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlin haberleşme ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması ile fiber ve dijital altyapının geliştirilmesi için özveriyle görev yapan Türk Telekom personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden Turan, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.