Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı\'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Turan eşi Nihal Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 5 şehit ailesini evlerinde ziyarette bulundu.

Ziyarette ailelerle sohbet eden Turan, bu ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Şehit ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Turan, ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.

Turan konuşmaların ardından ailelerin taleplerini dinledi.