Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı\'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
07.06.2025 09:26
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla eşi ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ile birlikte 5 şehit ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleriyle sohbet eden Turan, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının önemine vurgu yaparak, ailelere destek olacaklarını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Turan eşi Nihal Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 5 şehit ailesini evlerinde ziyarette bulundu.

Ziyarette ailelerle sohbet eden Turan, bu ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Şehit ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Turan, ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.

Turan konuşmaların ardından ailelerin taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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