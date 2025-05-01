Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinledi.
Belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.
Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.
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