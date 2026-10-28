Kırklareli Vize'de eşini öldüren kişi kendini de vurunca hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta S.A. ile eşi A.A. arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından S.A. silahla eşini vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çiftin 11 aylık kızı ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alındı.