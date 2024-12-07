Kırklarelispor, Adana Demirspor ile Eşleşti

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kırklarelispor, Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Kırklarelispor'dan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu için Türkiye Futbol Federasyonunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kuraların çekildiği anımsatıldı.

Yeşil beyazlı ekibin, kura sonucu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile eşleştiği, müsabakaların 17-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre gerçekleştirileceği kaydedildi.

Üreticiler bilgilendirildi

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik gece eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim programları kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve müdürlük personeli, Kumköy ve Akarca köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilere, 2025 ÇKS başvuruları, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt altına alınamayan tarım arazileri, anız yangınları, hayvancılık desteklemeleri ile hayvan hareketleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgi verildi.

Hibe çöp konteyneri kazandırıldı

Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hibe olarak 81 çöp konteyneri alındığını bildirdi.

Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, hibe çöp konteynerleri ile ilçenin temizlik ve çevre düzenlemelerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Çevrenin korunması ve sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şenol, "Atık yönetiminin verimli bir şekilde yapılması adına Bakanlığımızın bu tür projelere verdiği destek, geleceğimiz için büyük bir adımdır. Kofçaz halkı adına bu desteği en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.