Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde davul ve zurna olmadan güreşlerin yapılmasına karar verildi.
Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan anonsta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olduğu, bu nedenle güreşlerin davul ve zurna çalmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.
Anonsun ardından şehitler için dua eden seyirciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Son Dakika › Güncel › Kırkpınar'da şehitler için güreşlere eşlik eden davul ve zurna susturuldu - Son Dakika
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