Kırmızı biberde çözüm önerileri Kahramanmaraş toplantısı sonrası Bakanlığa gidecek - Son Dakika
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Kırmızı biberde çözüm önerileri Kahramanmaraş toplantısı sonrası Bakanlığa gidecek

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantıda baharatlık kırmızı biberin üretimden pazarlamaya sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, geliştirilecek önerilerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletileceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta baharatlık kırmızı biber üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri toplantıda değerlendirildi.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, Kahramanmaraş'ın baharatlık kırmızı biber üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretimden pazarlamaya kadar yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirip Bakanlığın ilgili birimlerine ileteceklerini söyledi.

Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü de yetiştiricilik, hasat, hasat sonrası işlemler ve pazarlama aşamalarındaki sorunları ele alarak daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim sürecine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Toplantıda Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kilis'teki kırmızı biber üretim kapasitesi ve üretim süreçleri değerlendirildi. Uzmanlar, yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar ve yenilikler hakkında sunum yaparak üreticilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Recep Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, ziraat odalarının başkanları, üniversite öğretim üyeleri, üreticiler ve sektör paydaşları katıldı.

Kaynak: AA
KahramanmaraşDoğu AkdenizEkonomiGüncelSon Dakika

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