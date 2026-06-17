Kırsal Kalkınma İçin Buluşma

Konya'nın Seydişehir ilçesinde muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri buluştu.

Seydişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Seydişehir Kırsal Kalkınma Master Planı kapsamında hazırlanan proje önerileri ve öncelikli eylem planları ele alındı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, toplantıda, kırsal kalkınmanın tüm paydaşların katkısıyla daha güçlü şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Erkan Aktaş ise Seydişehir Kırsal Kalkınma Modeli'nin kısa sürede Türkiye genelinde dikkat çeken bir çalışma haline geldiğini söyledi.

Toplantıya ilçe protokolü, muhtarlar ile birlik ve kooperatif temsilcileri katıldı.