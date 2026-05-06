Kırsal Kalkınma Toplantıları Yapıldı

06.05.2026 01:56
Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kırsal kalkınma değerlendirme toplantıları düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, "Mekansal Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

İslahiye Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ile kurum amirleri katıldı.

GAP Bölgesi kapsamında yürütülen "Yeni Nesil Entegre Kırsal Kalkınma" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin rekabet gücünün artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yerel potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, kadın ve genç üreticilerin desteklenmesi, tarımsal üretimde verim ve kalite artışı, sürdürülebilir enerji kullanımı, kırsal altyapının güçlendirilmesi, pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve kırsalda yaşam kalitesinin artırılması gibi başlıklar üzerinde duruldu. Ayrıca, İslahiye ve Nurdağı'nın kalkınmasına katkı sağlayacak proje ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen program kapsamında ise Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve kurum amirlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından İslahiye ve Nurdağı ilçelerine yönelik kırsal kalkınma hedefleri, mevcut durum analizi ve planlanan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesine ilişkin hususlar istişare edilirken, toplantının ardından heyet, Nurdağı İpekyolu İş Atölyesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA

