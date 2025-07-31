Kırsal Kalkınma Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı

Kırklareli'nde " Türkiye Yüzyılı'nda Kırsal Kalkınmanın Temeli" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kırsalda sürdürülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda kırsal kalkınmanın önemini vurgulayan Turan, kırsal yaşamın kalitesini artırmak adına KÖYDES projelerinin titizlikle yürütülerek kaynakların yerinde ve etkin kullanılması gerektiğini söyledi.

Turan, daha yaşanabilir köyler ve daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını kaydetti.