Kırsala Yerleşen Genç Hayvancılığa Geçti
15.05.2026 10:03
İzmir'den Kavaklıdere'ye taşınan Bedirhan Demirci, hayvancılıkla sakin bir yaşam sürüyor.

İZMİR'in kalabalık ve yoğun yaşam temposundan uzaklaşmak için Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kırsal bir mahalleye yerleşen üniversite mezunu Bedirhan Demirci (27), hayvancılığa başladı. Doğayla iç içe bir yaşam kuran Demirci, şehir hayatının stresinden uzak, üretim odaklı bir yaşam sürdürüyor.

İzmir'deki yoğun şehir yaşamını geride bırakan üniversite mezunu Bedirhan Demirci, sakin bir hayat sürme hayaliyle tek başına Kavaklıdere'nin kırsal Kurucuova Mahallesi'ne yerleşti. Kalabalık, trafik ve stres dolu yaşamdan uzaklaşan Demirci, doğayla iç içe bir yaşam kurarak hayvancılığa başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Demirci, gününün büyük bir bölümünü kuzu, koyun, kaz, ördek, hindi ve tavuklarına ayırıyor.

'HAYVANLIK ANLATILDIĞI KADAR ZOR DEĞİL'

Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü mezunu olan Bedirhan Demirci, "Üniversite eğitimimin ardından tekstil atölyesi açtık. İşlerimiz iyi gitmediği için iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Sonrasında köy hayatına geçmek istedim. İnternette dolaşırken burayı gördüm ve beğendim. Hayvancılık anlatıldığı kadar zor değil. Sakin bir yerde yaşamak çocukluk hayalimdi. Ortaokul dönemimde hep huzurlu bir yaşam sürmeyi hayal ediyordum. Böyle bir yaşam tarzı çok dikkatimi çekiyordu. Kendi ürettiğimi tüketmek cazip geliyordu. Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Bir sorunum olduğu zaman mahalle sakinleri benimle ilgilenip, destek oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Doğa, Son Dakika

