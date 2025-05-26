Kırsalda Geleceğin Ressamları Keşfediliyor - Son Dakika
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Kırsalda Geleceğin Ressamları Keşfediliyor

Kırsalda Geleceğin Ressamları Keşfediliyor
26.05.2025 11:45
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Diyarbakır'da çocukların sanat yetenekleri tespit edilip yönlendiriliyor, sanat eğitimi teşvik ediliyor.

Diyarbakır'da yürütülen proje ile akademisyenler, kırsalda geleceğin ressamlarını keşfediyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında "Geleceğin Sanatçılarını Keşfediyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile 2022'de görsel sanatlar öğretmeni olmayan kırsaldaki 2 ortaokulda akademisyenlerce 250 öğrenciye belirlenen konuda resim yaptırıldı ve başarılı bulunan 31 öğrenci, Güzel Sanatlar Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile resim kurslarına yönlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen projeye yeniden başlandı.

Proje kapsamında DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle merkez Sur ilçesinin kırsal Kabasakal Ortaokulunda akademisyenler tarafından çalışma yürütüldü.

Görsel sanatlar öğretmeni olmayan ortaokulda akademisyenler, üniversite öğrencileri ve öğretmenler gözetiminde okulda eğitim gören 74 öğrenci hayallerini kağıda yansıttı.

Yapılan değerlendirme sonucu başarılı bulunan 7 öğrenci, ilgili alanlara yönlendirildi.

"Yetenekli öğrencileri doğru yönlendirmek istiyoruz"

DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, projeyi çok önemsediklerini, kırsaldaki öğrencilerin yaşamına dokunmak istediklerini belirtti.

Tespit ettikleri öğrencilerin velilerini okul müdürleriyle beraber fakülteye davet ettiklerini ve yetenekleri konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlatan Yıldız, daha sonra onları resme yönlendirdiklerini söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Veliden şu tür dönüşler de alıyoruz: 'Çocuğum, resim alanında yetenekli ama ben doktor olmasını istiyorum'. Biz de diyoruz ki: 'Bu, çok daha güzel. Çocuğunuz doktor, mühendis olurken aynı zamanda ikinci bir yeteneği de olacak. Eğer kendisini geliştirirse resim de yapacak. Hem boş zamanlarında rahatlamış olacak hem de yaptığı mesleğe ek olarak sergiler düzenleyecek, insanlara bu alanda kurslar verecek.' Biz yetenekli öğrencileri tespit edip doğru yönlendirmek istiyoruz."

Yıldız, fakültede görsel sanatlar alanında uzman öğretim üyelerinden komisyon oluşturduklarını, komisyon tarafından resimler incelenerek hangi öğrencilerin yetenekli olduğunun belirlendiğini söyledi.

Yetenekli öğrencilerin okul müdürlerine ve velilerine bilgi verildiğini anlatan Yıldız, "Proje, özellikle kırsal kesimdeki çocukların sanat alanında yetişmesi ve bu alana ilgi duymasının sağlanması açısından önemlidir. Çocuklar hem heyecanlı hem de resim yaparken çok eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlı Tahsin, ünlü bir ressamdı. Hattat Hamit Aytaç başta olmak üzere Diyarbakır'dan çıkan çok önemli kişiler var. Diyarbakır'ın böyle bir potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu alanda yetenekli insanları tespit edip onları doğru yönlendirmek üniversite olarak görevimiz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz."

?"Resim yapmayı seviyorum"

8.? ?sınıf öğrencisi Şeyma Çınar, hayallerini kağıda resmettiğini söyledi.

Öğretmen olmak istediğini belirten Çınar, "Resimle bağım çok küçükken başladı. Arkadaşlarımın desteğiyle çizim yapmaya devam ettim. Öğretmenliği seviyorum, bundan dolayı öğretmen çizmek istedim. Resim yapmak çok güzel bir his, rahatlatıcı, sakinleştirici. Resim yapmayı seviyorum." dedi.

5. sınıf öğrencisi Zeynep Çınar da arkadaşlarıyla eğlenerek resim çizdiklerini anlattı.

"Doktor olmak istiyorum. Doktor olsam da hobi olarak resim yapabilirim." diyen Çınar, bu etkinlik sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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