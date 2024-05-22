Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı, son 10 yılda 80 bin genci ağırladı

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Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı, son 10 yılda Türkiye'nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) 80 bin genci ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kaman ilçesinde Hirfanlı Barajı kıyısında faaliyet gösteren gençlik kampında, geleneksel el sanatlarından halk oyunlarına, yapay tırmanıştan paintball, doğa yürüyüşü, yüzme, kano ve okçuluğa birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Kampta müzik ve resim atölyesi çalışmalarının yanı sıra gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için bilgilendirme eğitimi, sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmaları da yapılıyor.

Kamp hakkında AA muhabirine bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Bakanlık bünyesinde yapılan organizasyonlarla gençlerin bir kamp döneminde 6 gece ağırlandığını söyledi.

Son 10 yılda yaklaşık 80 bin genci kampçı olarak ağırladıklarını anlatan Şahin, "2022 yılında 3 bin 500, 2023 yılında 5 bin 800 ve 2024'te de 9 bin 500 hedefiyle gençlerimizi Ahi Evran Gençlik Kampı'nda ağırlayacağız. Bu sene toplam 35 dönemde yaklaşık 9 bin 500 gencimiz burada olacak. Gelecek yıllarda bu sayıyı, kamp dönemlerini artırarak bir yılda 10 binin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kentin tarihi ve kültürel alanlarını da geziyorlar

Şahin, gençlerin Kırşehir'in tarihi ve kültürel alanlarını da ziyaret ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Gençlerimize Anadolu'nun maya şehri, Ahilik şehri Kırşehir'de çeşitli geziler düzenliyoruz. Yanlarında kültür elçilerimizin yer aldığı ekiplerle Kırşehir'in kültürüne de hakim olmalarını amaçlıyoruz. Memleketlerine, Anadolu'nun önemli şehirlerinden Kırşehir'e ait bilgilerle donatarak göndermek istiyoruz. Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Ahilik Müzesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kabri ve müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel alanı mutlaka ziyaret etmelerini sağlıyoruz."

Ulusal kamp dönemlerinin haricinde de "YKS", "Anne kız" kampları gibi biraz daha tematik kamplar da yapıldığını, 81 ilin mozaiğini Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampında gördüklerini vurgulayan Şahin, "Kamp dönemlerinde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gençlerimizle sohbet ettiğimizde bu kampın onlar için çok kıymetli olduğunu, burayı hiçbir zaman unutmayacaklarını, kendilerinde iz bıraktığını ve mutlaka tekrar gelmek istediklerini dile getiriyorlar. Bakanlığımızın gençlik kamplarıyla ilgili yaptığı faaliyetlerin doğru yere ulaştığını, gençlerimizin gönlüne dokunduğuna, kişisel gelişimlerine katkı sağladığına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençler kamptan memnun

Kayseri'den gelen Gamze Koç da kampta gece ve gündüz farklı etkinlikler, maçlar, antrenmanlarla güzel ve keyifli zaman geçirdiklerini vurguladı.

Oyun alanları, yüzme, kano, tırmanış gibi farklı programın da yapıldığını aktaran Koç, kamp alanının geniş olması nedeniyle çok farklı aktiviteler yaptıklarını, masa tenisi, oryantring gibi etkinliklere de katıldıklarını dile getirdi.

Karaman'dan Merve Erbay, etkinlikleri beğendiğini, günlerinin yaz akşamları gibi cıvıl cıvıl geçtiğini, arkadaşlarıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Aksaray'dan Yiğit Kuşçu ise Ahi Evran Gençlik Kampı'na ilk kez geldiğini, futbol, basketbol oynanan güzel alanların bulunduğunu belirterek, arkadaşlarına tavsiye edeceğini söyledi.