Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan 2025 Yılı Mesajı

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "2025 yılının sevginin, saygının, barışın, kardeşliğin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta Kırşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm insanlığın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekicioğlu mesajıda, şunları kaydetti:

"2025 yılında tüm hemşehrilerimize öncelikle sağlık ve mutluluklar diliyorum. Çocuklarımızın yataklarına aç girmedikleri, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle nice yıllara.

Başta Kırşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm insanlığın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Sevinçlerimizle, acılarımızla ve anılarımızla bir yılı daha geride bırakıyor, aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umutlarımızı canlı tutarak 2025 yılını karşılıyoruz.

Her yeni bir yıl önümüze çıkan problemleri aşmak, sorunları çözmek ve mutlu yarınlara ulaşmak için umutlarımızı güçlendirir, beklentilerimizi artırır. Geride bıraktığımız 2024 yılının muhasebesini yaparken yeni yılın da bir önceki yıla göre daha iyi geçmesi için neler yapılması gerektiğini planlarız.

İlimiz ve ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşandığı; üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni bir yıla umutla giriyoruz.

Kırşehir'imizi daha güzel yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecanı, sevinci ve gururu hep birlikte yaşadığımız 2024 yılını geride bırakıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılının sevginin, saygının, barışın, kardeşliğin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta Kırşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm insanlığın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."