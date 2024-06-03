Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nden Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nden Yıl Sonu Gösterisi

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi\'nden Yıl Sonu Gösterisi

Kırşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile organize ettiği Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Gösterisi, öğrencilerin hünerlerini sergiledi.

03.06.2024 09:41  Güncelleme: 09:44
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile organize ettiği Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Gösterisi, 31 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gitar, piyano, bağlama, klarnet, keman, bale ve cimnastik kursu alan öğrenciler, Yıl Sonu Gösterisi'nde hünerlerini sergiledi. Eğitimciler Yeliz Baş, Muhammet Ertek, Uğurcan Garip, Yasin Akdağ ve Dilara Çakır tarafından hazırlanan programda kursiyerler çeşitli gösteriler yaptı.

Yıl Sonu Gösterisi'ne katılan Kırşehir Belediye Başkan Vekili Sueda Şahin, şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimizden beri ilimizin her alanda gelişimi noktasında kültür sanat içerikli programlar ve projeleri de hazırlayarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aile Yaşam Merkezi'mizin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile organize ettiği konser ve gösteride, kurs alan öğrencilerimiz edindikleri hemşehrilerimizin beğenisine sundular. Böylesine anlamlı sanatsal organizasyonları hayata geçirmiş olmak hem Belediyemiz için hem de Kırşehir'imiz için gurur kaynağı. Programın hazırlanmasında tüm emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nden Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika
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