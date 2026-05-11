Kırşehir Belediyesi'nin Anneler Günü Programına Yoğun İlgi

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin Ahi Külliyesi alanında düzenlediği Anneler Günü programına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kadın Kolları Başkanı Hatice Koçak, Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte dün saat 18.00'de Ahi Külliyesi alanında başlayan Anneler Günü programına katıldı.

Ekicioğlu, program açılışında yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği üzere anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Programın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor; haklarını asla ödeyemeyeceğimiz; üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyor, tüm annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.