Kırşehir'de 2006'da kaybolan Rıza Güzel'in kemikleri aile itirafıyla bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de 2006'da kaybolan Rıza Güzel'in kemikleri aile itirafıyla bulundu

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Kırşehir\'de 2006\'da kaybolan Rıza Güzel\'in kemikleri aile itirafıyla bulundu
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Kırşehir Akpınar'da 2006'da kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 ilde 6 adrese operasyon yapıldı. Anne ve çocuklarının itirafı ve yer göstermesiyle köy arazisinde Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Köşker köyünde 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'in ölümüne ilişkin soruşturma, 4 ildeki tanık beyanlarıyla çözüldü.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Güzel olayına ilişkin, "kasten öldürme" suçundan kapsamlı çalışma yürüttü.

Soruşturma çerçevesinde, aile fertleri ve diğer şüpheliler hakkında 3 ay "İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması" kararı alınarak dinleme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yaklaşık 4 aydır titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde önemli bulgulara ulaşıldı.

Olayla ilgili 4 ayrı ilde, civar ilçe ve köylerde 11 kişinin tanık sıfatıyla ifadeleri alındı, Güzel'le ilgili farklı illerdeki hastane kayıtları incelendi, ilgili kurumdan iddia edilen tarihlere ait uydu ve hava fotoğrafı görüntüsü talebinde bulunuldu, şehirlerarası otobüs terminalleri ile otobüs seferlerinin kontrolleri yapıldı.

Kayıp olduğu bildirilen Güzel'in olay tarihinde köyden ayrılmadığı, sürekli bir işte çalışmadığı, köyde ikamet ettiği, korsan taksicilik yaptığı, günlük alkol aldığı, sürekli aile içi kavgaların yaşandığının tespit edilmesi üzerine aile üyelerinin araştırılmasına yoğunluk verildi.

Bu kapsamda, aile bireylerinin konuya ilgisizliği ve çelişkili beyanları üzerine yapılan adli dinleme neticesinde mevcut deliller, alınan tapeler, bölgede ve köyde yapılan araştırmalar, alınan tanık ifadeleri sonucunda 10 Ekim 2026'da 3 ilde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan aile fertlerinden anne ve 6 çocuğunun itirafları ve yer göstermeleri sonucu, maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları aynı köyün arazisinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan maktulün çocukları L.G. ve B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyasının yeniden incelendiğini belirterek, "Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de 2006'da kaybolan Rıza Güzel'in kemikleri aile itirafıyla bulundu - Son Dakika
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