Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası'nda Neşet Ertaş türküleri yankılandı
Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda halk konseri düzenlendi. Konserde Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın türküleri seslendirildi, vatandaşlar türkülere ve oyun havalarına eşlik etti.
Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yerel sanatçılar halk konseri verdi.
Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde Kırşehir Abdallar Kooperatifi üyeleri ve yerel sanatçılar, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen türkülerini seslendirdi.
Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu ile Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının da sahne aldığı etkinlikte, vatandaşlar türkülere ve oyun havalarına eşlik etti.
Kaynak: AA
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