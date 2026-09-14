Kırşehir\'de 39. Ahilik Haftası sabah namazı ve esnaf kahvaltısıyla başladı

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri sabah namazı ve dualarla başladı.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, sabah namazında Ahi Külliyesi içerisindeki Ahi Evran Camisi'nde bir araya geldi.

Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, mazlum ve mağdur coğrafyadaki Müslümanların kurtuluşu, ülke ve milletin selameti, birlik ve beraberliği ile Ahi Evran Veli başta olmak üzere vefat eden esnaf ve sanatkarlar için dua edildi.

Ardından katılımcılar camiden tarihi uzun çarşıya geçerek, esnaf kahvaltısı yaptı.

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakanlık ve il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve esnaf katıldı.

Kahvaltının ardından esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunuldu.