Kırşehir'de besicilik yapan bir kişinin elektrik akımına kapılan 4 küçükbaş hayvanı telef oldu.
Mucur ilçesinde bağlı Acıöz Mahallesi'nde açık merada bulunan küçükbaş hayvanlar elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekimler geldi.
Yapılan incelemede 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 4 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?