Kırşehir 5. Geleneksel Kitap Fuarı, Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir 5. Geleneksel Kitap Fuarı, Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

12.05.2026 09:50  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Kitap Fuarı, 15 Mayıs 2026'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak. Tanınmış yazarların katılacağı fuar, genç kitapseverler için önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi 5. Geleneksel Kitap Fuarı, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00'te Cacabey Meydanı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da başlayacak Kitap Fuarı'nın resmi açılışı, aynı gün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Işıl Işık, İclal Aydın, Faruk Duman, Özcan Karabulut, Saygı Öztürk, Ayşe Kulin, Deniz Canan, Gülce Doğan Coşkun, Leyla Mihrinaz, Azad Sağnıç, Faruk Demir, Gürkan Karahan, Kerim Tanış, İlknur Işık ve Cem Aksu gibi yazarlar fuarda okurlarıyla buluşacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak, bir Kitap Fuarını daha Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan çok önemli bir organizasyonu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kırşehir Belediyesi Geleneksel 5. Kitap Fuarı kapsamında kitapların ve yazarlarımızın Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kitapseverleri ve Kırşehirli hemşehrilerimizi 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek olduğumuz açılışımıza bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir 5. Geleneksel Kitap Fuarı, Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:56:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir 5. Geleneksel Kitap Fuarı, Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.