Kırşehir 5. Geleneksel Kitap Fuarı, Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi 5. Geleneksel Kitap Fuarı, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00'te Cacabey Meydanı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da başlayacak Kitap Fuarı'nın resmi açılışı, aynı gün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Işıl Işık, İclal Aydın, Faruk Duman, Özcan Karabulut, Saygı Öztürk, Ayşe Kulin, Deniz Canan, Gülce Doğan Coşkun, Leyla Mihrinaz, Azad Sağnıç, Faruk Demir, Gürkan Karahan, Kerim Tanış, İlknur Işık ve Cem Aksu gibi yazarlar fuarda okurlarıyla buluşacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak, bir Kitap Fuarını daha Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan çok önemli bir organizasyonu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kırşehir Belediyesi Geleneksel 5. Kitap Fuarı kapsamında kitapların ve yazarlarımızın Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kitapseverleri ve Kırşehirli hemşehrilerimizi 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek olduğumuz açılışımıza bekliyorum" dedi.